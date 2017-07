«Es wäre das Aus für alle 50 Ausbildungsplätze»

Was sind Sie im Moment mehr: Leiterin der Gartenbauschule oder Lobbyistin?

Marianna Serena: (lacht) Ich würde sagen: Kampagnenkoordinatorin. Lobbyistin sicher auch, aber ich schaue vor allem, dass alles koordiniert ist, damit möglichst viele Leute aktiv werden können.

Wie sehr leidet Ihr eigentlicher Job darunter?

Schon stark. Die Ausbildung und der Betrieb sind nicht das Problem – da können andere Geschäftsleitungsmitglieder einspringen. Was sicher leidet, ist das Strategische. Wir haben gerade angefangen, uns um eine neue Ausrichtung zu kümmern. Dieser Prozess ist abrupt abgebrochen und auf Eis gelegt worden. Natürlich auch im Zusammenhang mit der unsicheren Zukunft: Wir wissen nicht, wohin wir überhaupt steuern.

Sie haben erst vor einem Jahr als Direktorin der Gartenbauschule angefangen und müssen sich jetzt schon mit Schliessungsszenarien beschäftigen. Wie frustrierend ist das?

Na ja... Frustrierend nicht unbedingt. Ich finde, wir haben gute Visionen, die wir gerne verwirklichen würden und mit denen ich eine positive Zukunft für die Gartenbauschule sehe. Andererseits ist das Sparen an der Gartenbauschule ein latentes Thema, das uns immer wieder verfolgt. Jetzt ist es halt gerade wieder aktuell – aber es gehört leider schon fast zum Courant normal.

Für Sie kam es also auch nicht überraschend?

Für mich persönlich nicht, wenn ich die Politik anschaue und sehe, dass Steuerreformen wichtiger sind als Ausbildungen oder die Integration in den Arbeitsmarkt. Wenn man diese Tendenzen beobachtet, musste man ein Stück weit damit rechnen. Aber es ist nicht so, dass wir etwas gewusst hätten – wir haben es 36 Stunden vor der Presse erfahren.

«Wir haben gerade angefangen, uns um eine neue Ausrichtung zu kümmern.»

Sie haben die Strategien und ­Visionen angetönt. In welche Richtung gingen diese?

Wir hatten in den letzten Jahren konstant einen steigenden Umsatz, wir stossen überall an Grenzen – infrastruktur- und platzmässig. Wir könnten den Verkauf ausbauen: Während der Saison stehen sich die Kunden auf den Füssen rum. Die Nachfrage ist gross, sowohl nach unseren Produkten wie nach den Lehrstellen. Die drängendsten Fragen drehen sich um Land, Gebäude – wie gehen wir da weiter? Und: Vor zwei Jahren haben wir die Ausbildung dem Arbeitsmarkt angepasst, Fachrichtungen dazugenommen – in diese Richtung möchten wir weitergehen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Gartenlandschaftsbauer sind im Arbeitsmarkt gefragt, diesen Bereich möchten wir ausbauen. Auch nach der Bioproduktion steigt die Nachfrage: Nicht mehr nur bei Lebensmitteln überlegen sich die Leute, wo und wie etwas produziert wird, sondern immer mehr auch bei Pflanzen. Klar war für uns immer, dass durch das Wachstum auch die Rentabilität steigen müsste. Aber selbst dann können wir nicht von heute auf morgen 2 Millionen Franken ersetzen – da müssen Sie sehr viele Pflanzen verkaufen...

Müsste die Gartenbauschule ­geschlossen werden, wenn der Grosse Rat die Sparmassnahme durchwinkt? Oder gäbe es Alternativszenarien?

Nein, die gibt es nicht. Wir haben überschlagen, was mit einer sehr starken Restrukturierung gespart werden könnte – 2 Millionen einzusparen, ist illusorisch. Es wäre das Aus für alle 50 Arbeitsplätze und für alle 50 Ausbildungsplätze.

Sie haben eine Petition lanciert – wie Ihre Vorgängerin vor 18 Jahren. Damals kamen über 20'000 Unterschriften zusammen. Was ist diesmal das Ziel?

Wir haben kein bestimmtes Ziel. Wir sind eigentlich der Meinung, dass wir mehr Stimmen zusammenbekommen sollten – das letzte Mal war ja noch vor dem Internetzeitalter.

«Wir hatten in den letzten Jahren konstant einen steigenden Umsatz, wir stossen überall an Grenzen – infrastruktur- und platzmässig.»

Was unternehmen Sie nebst der Onlinepetition sonst noch?

Wir möchten möglichst viele Grossräte direkt angehen, sie zu uns einladen. Wir werden für sie einen Infoapéro organisieren. Aber selbstverständlich sind sie jederzeit eingeladen, sich die Gartenbauschule anzuschauen.

Spüren Sie Solidarität aus Politik und Bevölkerung?

Es gab sofort Solidaritätsbekundungen. Schön finde ich die Unterstützung aus dem Berner Oberland – das geht über die Parteigrenzen hinweg. Unser Gemeindepräsident Gerhard Beindorff ist bei der FDP und steht sehr stark hinter uns. Das ist wirklich schön.

In breiten Kreisen ist man sich aber einig, dass der Kanton sparen muss. Warum darf er das Ihrer Meinung nach gerade bei der Gartenbauschule nicht tun?

Für mich ist die Frage, ob wirklich gespart wird. Es gibt hier viele Leute, die keinen geradlinigen Ausbildungsweg haben: Junge Menschen mit abgebrochenen Lehren, die einen Weg in den Arbeitsmarkt suchen. Oft sind sie von der Sozialhilfe abhängig. Da stellt sich die Frage: Wie lange werden sie aus dem Sozialtopf bezahlt, und wann schaffen sie es, auf eigenen Beinen zu stehen? Es ist eine Umlagerung der Kosten vom Bildungstopf in den Sozialtopf. Die Frage ist, wer diese Leute wirklich noch ausbildet. Je länger sie vom Arbeitsmarkt weg sind, desto tiefer sind ihre Chancen, überhaupt eine Ausbildung abzuschliessen. Ausserdem ist das Sparpotenzial sehr klein: Der Betrag entspricht weniger als 1 Prozent des ganzen Sparpakets.

In der eidgenössischen Berufsbildung ist der biologisch-dynamische Gartenbau nicht vorgesehen. Also ist es doch legitim, dass sich der Kanton da zurückziehen will . . .

Der biologisch-dynamische Gartenbau ist für mich ganz klar die Zukunft. Ich begreife nicht, wie der Kanton Bern in der Landwirtschaft eine Biooffensive starten und bei den Gärtnern die einzige Bioausbildung in der Schweiz streichen kann.

«Ich begreife nicht, wie der Kanton Bern in der Landwirtschaft eine Biooffensive starten und bei den Gärtnern die einzige Bioausbildung in der Schweiz streichen kann.»

Sollte die Sparmassnahme durchkommen – was würde mit denjenigen geschehen, die ­derzeit in der Ausbildung sind?

Der Kanton plant einen schrittweisen Rückgang der Finanzierung. Diejenigen, die jetzt die dreijährige Lehre beginnen, können sie hier beenden.

Aber neue Auszubildende ­könnten Sie nicht mehr dazunehmen...

Ja, diese Schwierigkeit haben wir aufgrund der unsicheren Zukunft jetzt schon: Denn wir haben natürlich Anfragen und können diesen Leuten nicht definitiv sagen, ob wir ihnen einen Lehrvertrag geben können oder nicht.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass der Grosse Rat in der Novembersession gegen die Sparmassnahme entscheidet?

Ich hoffe natürlich sehr, dass nicht einfach die ganze Finanzierung wegfällt. Mit einer reduzierten Finanzierung könnte ich leben. Schon so müssten wir massiv umstrukturieren und schauen, ob wir die heutige Leistung mit 50 Ausbildungsplätzen noch bieten können. Garantieren kann ich das nicht.

(Thuner Tagblatt)