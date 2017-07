Der Schneehas startet durch

Hinter dem Konzept des Pächters habe er nicht stehen können und ziehe sich deshalb als Geschäftsführer und Koch des Restaurants Schneehas im Eriz zurück – das erklärte Roland Hab­egger vor einer Woche in dieser Zeitung. «Roland Habegger war nicht mein Angestellter», stellt Pächter Erwin Küffer nun klar. «Er gehörte wie ich und zwei ­weitere Partner zur Betriebs­gesellschaft des Schneehas.» ­Habegger sei es nicht gelungen, die Strategie der Betreiberge­sellschaft gemäss den Vorgaben umzusetzen. Doch das sind Tempi passati – jetzt geht es laut Küffer darum, verschiedene Projekte zu realisieren:

Naturnahe Regionalküche;

Vertiefung der Zusammenarbeit und Attraktivierung des Moorschutzgebiets;

Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Skilift AG be­ziehungsweise dem Snowpark Eriz;

Kinderhütedienst für Feriengäste im Gasthof und in der Region bis Thun – die Kinder ­werden sogar abgeholt, ins Eriz gefahren und wieder zurückchauffiert;

Shuttlebus für Feriengäste als Ergänzung des öffentlichen Verkehrs.

Bär auf dem Teller?

In den nächsten Tagen ist im und rund um den Schneehas einiges los. Eriztal Tourismus feiert das fünfzigjährige Bestehen – das Rahmenprogramm findet direkt beim Restaurant statt. Am Sonntag gibts ab 14 Uhr Alphornklänge und eine Demonstration, wie dieses Instrument hergestellt wird. Die kleinen Gäste können sich auf einer Hüpfburg vergnügen. Ab 19 Uhr unterhält das Trio Ägusee mit Schwyzerörgelimusik.

Auch am Montag, 31. Juli, und am Nationalfeiertag gibts beim Schneehas eine Festwirtschaft mit Unterhaltungsprogramm. Diese Feiern werden zwar nicht vom Schneehas-Team organisiert – «sie sind aber eine Ergänzung zu unserem Fondueplausch», sagt Erwin Küffer. Dieser startet am 31. Juli und am 1. August jeweils um 18 Uhr. Es gibt Fondue in vier Varianten (Tomaten, Pilze, Kräuter und nature bzw. mit Chili).

Wer kein Fondue mag, kann auf das Bärensteak nach Erizer-Art ausweichen. Wie bitte? Haben die Erizer «ihren» Bären bereits illegal abgeschossen? «Nein», antwortet Küffer lachend. «Es handelt sich vielmehr um die Nachbildung einer Bärentatze aus einem Entrecote und Knoblauchzehen als Krallen.» (Thuner Tagblatt)