Debatte um Mehrwert-Abgabe

Mit den neuen eidgenössischen und kantonalen Vorgaben in Sachen Raumplanung sind Gemeinden verpflichtet, Mehrwertabgaben abzuschöpfen, wenn Land eingezont wird und dadurch an Wert gewinnt. Haben sie kein eigenes Reglement dafür, gibt der Kanton die Höhe dieser Mehrwertabgabe vor. Der Grosse Gemeinderat (GGR) beriet am Freitagabend das Reglement, welches der Gemeinderat ausgearbeitet hatte – basierend auf der geltenden Praxis in der Gemeinde.

«Das Reglement lehnt sich in weiten Teilen an das kantonale Musterreglement an», sagte Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) und betonte, die gewählten Ansätze seien «bewusst im mittleren bis oberen Bereich der Skala» angesetzt. Damit sei sichergestellt, dass die Gemeinde künftig finanzielle Mittel zur Verfügung habe, wenn sie infolge von Bautätigkeiten neue Infrastrukturprojekte in Angriff nehmen müsse.

Diskussion um Aufzonungen

Während die Mehrwertabgaben bei Einzonungen vorgeschrieben sind, sind sie bei Um- und Aufzonungen freiwillig. Und hier wehrte sich die BDP-Fraktion dagegen, dass in Steffisburg künftig bei Aufzonungen eine Mehrwertabgabe erhoben werden darf. Die Partei befürchte, dass die Abgabe Bauwillige abschrecke, weil sich Investitionen nicht mehr rechnen könnten. Damit laufe die Wirkung der Abgabe der angestrebten Verdichtung entgegen. «Die Massnahme belastet zudem primär Grundeigentümer und nicht grosse Investoren.»

Jürg Marti betonte, dass der Gemeinderat nach dem Prinzip handle: «Wo Mehrwert entsteht, wird dieser abgeschöpft.» Für ihn ist deshalb klar: «Wenn wir die Aufzonung ausnehmen, schaffen wir eine Ungleichbehandlung.»

SP einig mit FDP

Urs Stalder von der FDP gestand: «Mein erster Gedanke war: Dieser Antrag macht Sinn. Aber was, wenn plötzlich ein Investor eine Überbauung drei- statt zweistöckig bauen kann?» ­– «Ich wage es fast nicht zu sagen», sagte Franziska Friedrich Hörr von der SP, «aber ich teile die Meinung des FDP-Vertreters.» Das tat letztlich der gesamte Rat. Er sagte mit 30 Stimmen Ja zum Reglement, wie es der Gemeinderat vorgeschlagen hatte. (Thuner Tagblatt)