5G-Antenne sorgt für Diskussionen

Im Namen der Gruppe stellte Urs Gottier den Antrag, das Baureglement so zu revidieren, dass im Ortskern keine Antenne gebaut werden könne. Gemeindepräsident Beat Wenger antwortete: «Wir hören es, es gibt grosse Bedenken gegen die Antenne. Aber die Gemeinde ist nicht die Bewilligungsbehörde.

Das ist das Regierungsstatthalteramt.» Die Gemeinde werde in ihrem Amtsbericht an das Statthalteramt die Bedenken aufnehmen, aber sie müsse sich auch an den gesetzlichen Rahmen halten. «Nicht nur die Gemeinde nimmt Stellung, sondern auch andere, kantonale Stellen reichen ihre Berichte ein», sagte Wenger.

Der Antrag, eine Revision des Baureglements einzuleiten, wurde mit 89 Ja zu 6 Nein bei 11 Enthaltungen als erheblich erklärt. Das heisst, dass der Gemeinderat das Geschäft an die Hand nehmen muss. Zeitlich wird es für die Abwehr der 5G-Antenne aber nicht reichen, weil auch da verschiedene Ämter involviert sind und die aktuelle Gesetzgebung gilt.

Wie emotional die Stimmung derzeit ist, zeigte sich daran, dass nach Wortmeldungen gegen die Antenne geklatscht wurde. Andere Voten, etwa dass es im ganzen Schulhaus Internet gebe und die Kinder dort der Strahlung ja auch ausgesetzt seien, wurden mit Schweigen quittiert.

Der Grundeigentümer wurde gar aufgefordert, seinen Vertrag mit der Swisscom wieder aufzulösen. «Ob es möglich ist, den Vertrag aufzulösen, und zu welchen Bedingungen, ist mir nicht bekannt», sagte er.

Positive Rechnung

Die Rechnung 2018 der Gemeinde schliesst deutlich besser ab als budgetiert. Anstelle eines Minus von 92'000 Franken resultierte ein Plus von 44'000 Franken. Dies ist auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen.

Der alte Fendt-Traktor kann ersetzt werden durch eine sehr gut erhaltene, wenig gebrauchte Occasion der gleichen Marke. Damit ist sichergestellt, dass alle Zusatzgeräte weiterhin benutzt werden können. Der Werkhof benötigt den Traktor für den Unterhalt der ungeteerten Strassen.

Der Kredit von 70'000 Franken wurde mit grossem Mehr gegen 8 Nein-Stimmen bewilligt. Ebenfalls zugestimmt wurde dem Kredit von 150'000 Franken für den Ersatz und die Erweiterung der Wasserleitung Simmenfluhweg. Die bestehende Graugussleitung ist reparaturanfällig und zu klein dimensioniert.