50 Jahre Bio und kein bisschen müde

«Die falsche Richtung»

Dabei war die Landwirtschaft damals «in eine völlig andere Richtung unterwegs», sagt Hänni. «Meine Eltern lagen mit der Umstellung vor 50 Jahren völlig quer in der Landschaft.» Doch schon damals hätten sie erkannt, dass die Entwicklung der industriellen Landwirtschaft mit ihren ausgeräumten Landschaften, Monokulturen und massivem Einsatz an Kunstdünger, Insekten- und Pflanzenvernichtungsmitteln eine «falsche Richtung» einschlage. Den Hof am Chrömeli 62 mussten Bernhard Hännis Eltern 1969 praktisch von einem Tag auf den nächsten übernehmen; dies, nachdem der Grossvater an den Folgen eines Unfalls mit Arbeitspferden gestorben war.

Hans und Käthe Hänni-Liechti wagten den Schritt ins buchstäbliche Neuland und stellten den damals einfachen Betrieb mit Milchwirtschaft und Ackerbau auf Bio um. Ein grosses Wagnis. Zwar gab es damals bereits einige ganz wenige Biohöfe, doch die Erfahrung fehlte. Keine Ausbildung existierte, keine Beratung, kein Biolabel wie heute die Knospe. «Meine Eltern zahlten viel Lehrgeld», sagt Hänni. Es ging auf und ab. Doch unzählige Innovationen – dazu gehört beispielsweise ein pflugloses Anbausystem – brachten den Betrieb voran.

So ist der Hof, den Bernhard Hänni und seine Frau Iris vor zehn Jahren in fünfter Generation übernahmen, zu dem geworden, was er heute ist: zum «Gemüsegarten der Region Thun mit pestizid- und düngerfreiem Anbau in intakter Natur», wie ihn Hännis beschreiben. Der Betrieb setzt für den Absatz der mehr als 140 auf dem Hof produzierten Gemüse- und Kräutersorten ganz auf regionale Vermarktung.

Dazu gehört nebst dem Versand an Adressaten mit «Gemüse-Abo» seit 2010 der Bio-Stadthofladen an der Talackerstrasse in Thun. Auch die 16 Mitarbeitenden kommen allesamt aus der Region. «Es kann nicht sein, dass der Gemüsebau auf dem sozialen Gefälle der Nationen aufbaut», äussert sich Bernhard Hänni zur Tatsache, dass auf seinem Betrieb keine Angestellten aus dem Ausland arbeiten.