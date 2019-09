447'000 TT-Seiten sind digitalisiert

Editorial

Als Vertreter der schreibenden Zunft wühlt man gerne in Archiven – in den herkömmlichen verstaubten, aber heute auch in digitalen. Das verstaubte «Thuner Tagblatt»-Archiv präsentiert sich seit einiger Zeit leer. Die historischen Zeitungen befinden sich auf ihrer Reise in die digitale Zukunft, wie die nebenstehenden Artikel zeigen.

Wer wie der Schreibende für Vorträge das Original der ersten Thuner Zeitung aus dem Archiv holen will – etwa, um damit den Beweis zu führen, dass sich die hiesigen Blätter schon immer um das Lokale gekümmert haben –, kann das jetzt also digital tun. So liest man im «Thuner Wochenblatt» von 1838 auf der Titelseite Folgendes: «Ein Mann von reiferem Alter mit Vermögen sucht eine Lebensgefährtin im Alter von ungefähr 50 Jahren, friedlichen Charakters und mit etwas Vermögen. (...) Wer eine solche zuweist, erhält eine gute Belohnung. Frankierte Briefe befördert die Redaktion dieses Blattes.»

Liebe Leserin, lieber Leser: Ich wünsche Ihnen viel Spass beim digitalen Schmökern in den Thuner Zeitungen!

Stefan Geissbühler,Chefredaktor TT stefan.geissbuehler@thunertagblatt.ch