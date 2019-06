125 Jahre Entwicklung an der Wirtschaftsschule

Angefangen hat alles 1894, als der damalige Präsident des Kaufmännischen Vereins Bern dem Kassier der Spar- und Leihkasse Thun, Fritz Amsler, schreibt, er solle auch in Thun eine Sektion des Kaufmännischen Vereins gründen, «die den Zweck hätte, jungen Leuten zu spottbilligen Preisen Unterrichtskurse zu erteilen».

Mehr als 20'000 abgeschlossene Berufsausbildungen und über 15'000 absolvierte Weiterbildungen später kann die Wirtschaftsschule (WST) auf 125 Jahre erfolgreiche Geschichte zurückblicken. «Wir haben die Vision, dass wir junge Menschen für ihr Berufsleben befähigen möchten», sagt Daniel Gobeli, WST-Rektor. «Das hat sich in den letzten 125 Jahren nicht verändert.» Gefeiert wird dieses Jubiläum morgen in der Stockhorn-Arena mit einem grossen Fest inklusive Diplomfeier, bei dem vor allem die jungen Menschen im Fokus stehen sollen.

Wandel im Klassenzimmer

Obwohl sich die grundsätzliche Vision der Wirtschaftsschule in den letzten 125 Jahren nicht verändert hat, haben KV und Detailhandel sowie der Unterricht an sich einen grossen Wandel durchgemacht. «Vor 125 Jahren war der Unterricht sehr disziplinorientiert, und man hat beispielsweise viel mehr Wert auf schönes Schreiben und allgemeine Sorgfalt gelegt.

Ausserdem mussten damals fast alle Lehrpersonen nebenbei arbeiten, weil das Lehrersein kein Vollzeitjob war», sagt Gobeli. «Heute ist der Unterricht zwar immer noch streng, aber in anderer Form.»

Digitalisierung seit 1980

Insbesondere die Digitalisierung habe aber in den letzten 40 Jahren für immer neue Herausforderungen gesorgt. «Das hat schon angefangen, als ich 1980 mit der Lehre in einer Bank begonnen habe. Damals war das höchste der Gefühle, wenn man an eine IBM-Kugelkopfschreibmaschine durfte, bei der man zwischen verschiedenen Schriftarten wechseln konnte», erinnert sich Gobeli.

«Die Digitalisierung hat damals angefangen und ist bis heute ein grosses Thema.» Auch in Zukunft werde es in diesem Bereich noch viele Entwicklungen geben, sagt Daniel Gobeli.

Menschlichkeit als Bedürfnis

«Ich bin überzeugt, dass künftig die Ausbildungsformen und -inhalte flexibler gewählt werden können. Ich glaube aber stark daran, dass man sich auch in 125 Jahre noch sehr gerne physisch treffen wird, denn das Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Interaktion macht den Menschen aus. Das bedeutet auch, dass Schule weiterhin mit Menschen und nicht einfach nur digital stattfinden wird.» Genau diesen menschlichen Aspekt schätze er auch an der Wirtschaftsschule, der besonders bei Interaktionen zwischen Lehrpersonen und Lernenden zum Zug komme.

Einen Wunsch hat er für die Zukunft: «Ich möchte den Eltern die Angst nehmen, dass ihre Kinder mit dem KV oder Detailhandel den falschen Beruf wählen könnten», sagt der Rektor der Wirtschaftsschule.

«Früher wurde man in jenem Beruf, in dem man die Lehre absolvierte, auch pensioniert. Mir ist sehr wichtig, dass man versteht, dass die Berufsbildung heute ein Sprungbrett für alle möglichen Karrieren ist. Wer heute das KV macht, ist morgen vielleicht Lehrperson an der WST. Wir haben mehrere solche Beispiele.»

Menschen im Zentrum

Beim Jubiläumsfest am Freitag sollen ebenfalls die Menschen im Zentrum stehen. «Es wird ein bunter Mix sein von Jungen, Älteren, Eltern, Grosseltern, Lehrbetrieben und sicher auch Politikern. Am Fest nehmen all jene Protagonisten teil, die die Berufsbildung möglich machen. Bei dem Fest dürfen sie nämlich aus meiner Sicht vor allem sich selber feiern», freut sich Daniel Gobeli.

Aus diesem Grund wird für ihn auch die Diplomierung der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule und der Berufsmaturität das Highlight der Feierlichkeiten sein. Für musikalisches Entertainment werden unter anderem das Ocean Orchestra und Bearbeat sorgen. «Ich bin überzeugt, dass das Glück der jungen Menschen am Freitag auch alle anderen Anwesenden anstecken wird.» (Thuner Tagblatt)