110 zusätzliche Veloabstellplätze am Bahnhof Thun geplant

Am Bahnhof Thun soll die Anzahl der gebührenpflichtigen Veloabstellplätze von heute 260 auf 370 erhöht werden. Damit will die Stadt die Parkplatz-Situation für die Velopendler bereits ab Sommer 2020 verbessern.

Die heutige Velostation am Bahnhof stosse an ihre Kapazitätsgrenzen und befinde sich baulich in einem schlechten Zustand, teilte die Stadt Thun am Donnerstag mit. Zwar ist im Rahmen der Planung zum Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Thun langfristig ohnehin eine neue und grössere Velostation in einem neuen Gebäude geplant.