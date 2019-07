1070 Unterschriften gegen das Einbahnregime

Nun ist der Unmut auch in Zahlen fassbar: Vertreter der Gemeinden Hilterfingen, Oberhofen und Sigriswil haben gestern bei Stadtschreiber Bruno Huwyler Müller eine Petition «für eine bessere Verkehrsführung in der Stadt Thun» eingereicht. Unterzeichnet worden ist die Bittschrift von 1070 Personen aus den genannten Gemeinden. Huwyler erklärte, dass der Gemeinderat – zusammen mit dem Kanton – innert drei Monaten eine Antwort zum Anliegen formulieren werde.

Der falsche Zeitpunkt?

Die aktuelle Verkehrslage sei für die Betroffenen am rechten Seeufer «absolut untragbar, mit schwersten Nachteilen behaftet und diskriminiert sie in vielfacher Hinsicht», heisst es in der Petition. Gemeint sind einerseits die «massiven Verkehrsstaus», die unberechenbar und mehrmals täglich auftreten würden. Der Privatverkehr, aber auch der öffentliche Verkehr würden dadurch behindert. Man müsse bis zu 20 Minuten mehr einrechnen, um in die Stadt zu gelangen. Die Staus haben ihre Ursache insbesondere in den Baustellen zwischen Bern- und Lauitor gehabt. Diese Arbeiten sind seit Ende letzter Woche nun abgeschlossen.

«Die aktuelle Verkehrslage ist für alle Einwohner/innen am rechten Thunerseeufer absolut untragbar.»Aus der Petition

Andererseits kritisieren die Petitionäre auch das erwähnte Einbahnregime, von dem der öffentliche Verkehr ausgenommen ist. «Für Angestellte in der Stadt ergeben sich längere Arbeitswege und längere Arbeitszeiten», heisst es. Und weiter: «Die Behinderungen resultieren praktisch ausschliesslich aus der Sperrung der Zufahrt durch das Lauitor in die Stadt.» Diese würden auch nach dem Ende der Bauphase bestehen bleiben. Die Unterzeichnenden fordern die Verantwortlichen daher auf, «die Verkehrsführung betreffend das rechte Thunersee-ufer zu überdenken» und auf die Bedürfnisse der drei Gemeinden Rücksicht zu nehmen.

Philippe Tobler (SVP), Gemeindepräsident von Oberhofen, hielt gestern fest, dass die Petition unter der Federführung des früheren Oberhofner Grossrats Thomas Heuberger (Grüne) zustande gekommen sei. Gesammelt wurde während rund eines Monats zwischen Mitte Mai und Mitte Juni. Auf die Frage, ob die Bittschrift nicht zu spät respektive zum falschen Zeitpunkt komme, meinte Tobler: «Nein, das denke ich nicht. Das Problem beim Lauitor existiert ja weiterhin.» Als möglichen Kompromiss nannte der Oberhofner Gemeindepräsident, dass der Abschnitt Maulbeerkreisel–Lauitor für Gefährte bis zu einem Gewicht von drei Tonnen in beide Richtungen freigegeben werden könnte.

Kommt 10-Minuten-Takt?

In Sachen Verkehr vom und zum rechten Seeufer verschickte die Stadt Thun just gestern ein Communiqué: Der Gemeinderat beantragt für Busse zwischen dem Bahnhof Thun und Oberhofen den 10-Minuten-Takt. Ist dieser Antrag eine direkte Reaktion auf den Druck vom rechten Seeufer?