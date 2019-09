Velofahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Samstag gegen 9 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Nähe eines Campingplatzes in Sutz. Ein Velofahrer war im Begriff, vom Kürzegrabenweg in den Wannenbrettweg einzubiegen. Zeitgleich fuhr ein Auto vom Wannenbrettweg her in Richtung Hauptstrasse. Darauf kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision zwischen dem Velofahrer und dem Auto.