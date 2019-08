«Klappe die Erste» für Aarberger Krimi

Leicht bewölktes Wetter, wenig Verkehr, kaum Spaziergänger. Optimale Bedingungen für das Team, das an diesem Morgen auf dem Burgweg in Aarberg eine weitere Szene für den Film «Der Wolf ist tot» drehen will – eigentlich. Wären da nicht die zirpenden Grillen im Rasen nebenan. Der bellende Hund in der Nachbarschaft. Oder der ratternde Rasenmäher irgendwo.