Berner Gemeinde will mit bezahltem Babysitting Bürgerpräsenz erhöhen

Die Gemeinde Court BE will herausfinden, ob sie mit bezahltem Babysitting die Präsenz junger Eltern an Gemeindeversammlungen stärken kann. Der Gemeinderat hat beschlossen, dazu in diesem Jahr einen Pilotversuch durchzuführen.

Ziel des Babysittings ist, dass auf diese Weise möglichst Mutter und Vater an den zweimal jährlich stattfindenden Gemeindeversammlungen teilnehmen können. Die Gemeinde wird den Babysitterinnen und -sittern 15 Franken pro Stunde bezahlen; dies während maximal drei Stunden.