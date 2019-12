Autofahrer prallt bei Sorvilier gegen Tunnelwand

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in einem Tunnel der Autobahn A16 im Berner Jura gegen eine Mauer geprallt. Der schwer verletzte Mann wurde in kritischem Zustand ins Spital geflogen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 09.45 Uhr im Autobahntunnel auf der Höhe der Gemeinde Sorvilier, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Der Automobilist war von Moutier her in Richtung Biel unterwegs als er aus noch unbekannten Gründen vom Kurs abkam und gegen die Tunnelmauer prallte.

Der Mann wurde im Wrack eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Ambulanzteam versorgte den Schwerverletzten, der anschliessend per Helikopter ins Spital gebracht wurde. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen.

Das Autobahnstück musste in beiden Fahrtrichtungen für die Unfallarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.