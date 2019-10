20-Jähriger rast mit 116 km/h durchs Dorf

Ein 20-jähriger Automobilist ist am Samstag mit 116 Kilometern pro Stunde durch das Seeländer Dorf Arch gerast. Die Berner Kantonspolizei nahm ihm zuhanden der zuständigen Behörden den Führerschein ab.

Wie sie am Montag mitteilte, geriet der Junglenker gegen 12.30 Uhr in die Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Der Mann fuhr von Arch in Richtung Biberen. Auf dem fraglichen Strassenabschnitt gilt Höchstgeschwindigkeit 50.

Der 20-Jährige wird sich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz zu verantworten haben.