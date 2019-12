Zwei Personen bei Frontalkollision verletzt

In Wichtrach stiessen am Mittwoch kurz vor 14 Uhr zwei Autos frontal zusammen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Autolenker auf der Bernstrasse in Richtung Münsingen, als das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem Auto, das in Richtung Kiesen unterwegs war.