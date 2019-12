Zum Schluss wird das Licht gedimmt, im Chor der Singfoniker zündet jeder und jede eine Kerze an. Andächtig still wird es in der Kirche Muri, derweil das letzte Lied an diesem frühen Abend ertönt. «Stille Nacht, heilige Nacht», klingt es feierlich bis in die hintersten Bankreihen. Für den besonderen Moment sind die Zuhörerinnen und Zuhörer aufgestanden und singen kräftig mit. Wenn da keine Weihnachtsstimmung aufkommt.