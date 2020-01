Ute Seeling wird neue Direktorin der Agrar-Hochschule in Zollikofen

Die Forstwissenschaftlerin Ute Seeling wird am 1. September neue Direktorin der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL in Zollikofen. Das hat der Schulrat der Berner Fachhochschule (BFH) entschieden.

Seeling ist derzeit laut einer Mitteilung der BFH geschäftsführende Direktorin des deutschen Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik. Zudem ist sie Professorin im Fach Forstbenutzung an der Universität Freiburg in Breisgau. Dort und in Göttingen absolvierte sie ihr Studium mit Promotion und Habilitation.