Mann mit Eisenstange überfallen

Am frühen Samstagmorgen, ungefähr gegen 3.30 Uhr, wurde in Biel ein Mann überfallen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei dem Opfer der Täter erstmals beim Pianoplatz aufgefallen. Der Unbekannte folgte ihm in die Mattenstrasse in Richtung Radiusweg. In einer Liegenschaftszufahrt kurz nach dem Kreisel habe er das Opfer in gebrochenem Englisch angesprochen und kurz darauf mit einer Eisenstange angegriffen. Als das Opfer verletzt am Boden lag, verlangte der Täter Bargeld und flüchtete anschliessend mit der Beute in Richtung Mattenstrasse.