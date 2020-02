Leiche in Meikirch entdeckt

Die Polizei geht davon aus, dass es sich beim Toten um den Mann handelt, der am Donnerstag in Bern als vermisst gemeldet worden war. Die formelle Identifikation steht noch aus.

Bereits nach ersten Abklärungen zur Vermisstmeldung am Donnerstag, musste davon ausgegangen werden, dass dem Verschwinden des Mannes ein Gewaltverbrechen vorausgegangen war, heisst es in der Meldung der Polizei weiter. Noch am selben Tag wurde ein verdächtiger 54-jährige Brasilianer aus dem Umfeld des Vermissten angehalten und in Haft genommen. Dieser habe die Tat gestanden.

Seit Donnerstag wurde verstärkt im Raum Bern-Bethlehem, Wohlen bei Bern und Meikirch nach dem Vermissten gesucht. Dabei kamen auch Spürhunde und Drohnen zum Einsatz.

Die Leiche des Mannes wurde schliesslich am Montag in einem Waldstück in der Nähe von Grächwil (Gemeinde Meikirch) entdeckt. Am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern werden weitere Untersuchungen, so auch zur genauen Todesursache des Verstorbenen, durchgeführt.