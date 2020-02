Jetlag nach der Zeitreise

Die Belle-Epoque-Woche katapultierte neulich ein ganzes Dorf über 100 Jahre in die Vergangenheit. Plötzlich promenierten Damen in prächtigen Röcken und Herren in stolzen Zylindern die Kandersteger Dorfstrasse entlang, vergnügten sich beim Apéro littéraire, beim Thé dansant oder beim Grand Dîner musical und lernten, mit welchen Accessoires ein Hut besonders apart erscheint. Nach gerade mal einer Woche war auch schon wieder Schluss mit den nostalgischen Pläsierchen, und die gesamte Entourage reiste zurück in die Gegenwart.