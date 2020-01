Im Muesmatt-Quartier brannte ein Auto

Am Freitagnachmittag sind Sanitätspolizei und Berufsfeuerwehr wegen eines Fahrzeugbrandes an die Waldheimstrasse ausgerückt, wie Schutz und Rettung Bern (SRB) mitteilt. Mehrere Meldungen liessen auf einen Brand in einer Einstellhalle schliessen.

Vor Ort habe die Feuerwehr ein brennendes Auto in der Rampe zur Einstellhalle lokalisiert. Ersthelfer hatten den Fahrer bereits aus dem Auto befreit und der Sanitätspolizei übergeben. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und sich in der Folge auf das Entrauchen der Einstellhalle und der Treppenhäuser des Hochhauses konzentrieren. Angehörige der Kantonspolizei hatten den Schadenplatz abgesperrt, den Verkehr lokal umgeleitet und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Sanitätspolizei kontrollierte vor Ort drei Personen, die geholfen hatten, den Fahrer aus dem Gefahrenbereich zu retten, auf die Inhalation von Rauchgasen. Die Helfer konnten aber entlassen werden. Den verunfallten Fahrer hatte die Sanitätspolizei bereits zuvor ins Spital geführt.