Hochwasserschutz am Chüelibach

Die Auswertung habe ergeben, dass bei den Mitwirkenden beide Varianten ihre Vor- und Nachteile hätten, schrieb der Gemeindeverband Lyssbach in einer Mitteilung. Der Gemeinderat von Schüpfen und der Verbandsvorstand hätten sich schliesslich von der Variante Entlastungsleitung überzeugen lassen und werden nur noch dieses Projekt weiterverfolgen. «Damit ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Hochwasserschutzes in Schüpfen erbracht», so der Verband.

Nun wird ein Planungsbüro einen entsprechenden Wasserbauplan ausarbeiten. Nach Planauflage, Kreditbeschluss und Genehmigung durch Bund und Kanton könne frühestens im Frühling 2021 mit der Realisierung gestartet werden, schreibt der Gemeindeverband Lyssbach in einer Mitteilung.