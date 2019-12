Grosser Widerstand gegen 5G-Antenne

Es war ein einziger Satz, der Otto Luginbühl und seine Frau Evelyne aufscheuchte. In einer Baupublikation der Swisscom Anfang Juni dieses Jahres entdeckten sie folgendes Vorhaben: «Neubau einer Mobilfunkanlage mit technischen Einrichtungen.»

Otto Luginbühl, pensionierter Maschineningenieur, kontaktierte sofort seinen früheren Berufskollegen und Präsidenten des Vereins Gigaherz, Hans-Ueli Jakob. «Er hat mir sofort bestätigt: Die Swisscom will in Oberthal eine 5G-Antenne bauen», sagt Luginbühl. Hans-Ueli Jakob will die Bevölkerung vor schädlichen Auswirkungen der elektromagnetischen Strahlung schützen.