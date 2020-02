Gäbelbach verliert den Tierpark

Ein Ort, der vergessen ging, so scheint es. Eingeklemmt zwischen Wald und Hochhäusern. Zäune, Verschläge, Holzhäuschen in Gehegen. «Bitte nicht füttern», steht auf dem Flyer, der am Zaun hängt und davon zeugt, dass hier einst Tiere lebten. Seit Mitte 2019 ist der Tierpark Gäbelbach im Westen der Stadt Bern verwaist. Die Futtersilos bleiben leer. Der Wind bläst über das Wellblech auf den Holzpfosten, das den Tieren einst Unterschlupf geboten hat.