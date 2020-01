Flughafen begräbt alte Bauprojekte

Weniger Rasen auf dem Flughafen

Auf dem Flughafen Bern-Belp verschwinden zwei kleine Rasenflächen. Sie befinden sich auf dem Vorfeld vor Hangar 6 und messen 130 respektive 590 Quadratmeter. Nun werden sie asphaltiert. Dies geht aus einer Verfügung des Bundesamts für Zivilluftfahrt von Ende des vergangenen Jahres hervor. Der Flughafen Bern-Belp hatte das entsprechende Gesuch im Juli 2018 gestellt. Also rund zwei Monate vor dem Grounding der in Bern-Belp beheimateten Fluggesellschaft Skywork. Seither herrscht erheblich weniger Betrieb. Daran wird ab dem Frühjahr auch die neue Airline Flybair nichts ändern. Aus heutiger Sicht liest sich die damalige Begründungdes Flughafens für die Aufhebung der beiden kleinen Rasenflächen deshalb etwas eigenartig: «Die Platzknappheit auf dem Tarmac des Flughafens Bern macht sich insbesondere in den verkehrs­intensiven Sommermonaten stark bemerkbar und führt regelmässig zu Engpässen.» Mit der Auf­hebung der beiden Grasflächen könne verhältnismässig viel zusätzliche Abstellfläche gewonnen und die Situation dadurch entschärft werden. (rei)