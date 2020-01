Feuer im Rössli: Frau wegen Brandstiftung verurteilt

Das Regionalgericht Bern-Mittelland verurteilte die geständige Frau am Vormittag zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Die Umstände waren speziell. Denn die Frau lebt mit einer starken psychischen Beeinträchtigung. Ein Gutachten attestiert ihr einen Intelligenzquotienten von 45 – was dem geistigen Horizont eines sechs- bis neunjährigen Kindes entspricht.

Aufgrund dieser Tatsache ist die Frau nur begrenzt schuldfähig. Das Urteil erging denn auch in einem abgekürzten Verfahren. Die Verteidigung hatte ein solches bei der Staatsanwaltschaft beantragt und damit vorgängig signalisiert, dass man das vorgeschlagene Strafmass der Berner Staatsanwaltschaft akzeptieren wird.

Zwei mal Feuer gelegt

Die grossen Zeiten des Rössli waren vorbei, als es Opfer der Flammen wurde. Der einst stolze Gasthof, in dem zu Kriegszeiten die Schweizer Armeespitze abgestiegen war und später auch Bundesräte regelmässig einkehrten, hatte mehrere Pächterwechsel hinter sich. Den schleichenden Niedergang konnte keiner von ihnen verhindern. Zuletzt wirtete im Rössli niemand mehr. Die Zimmer in den oberen Etagen wurden allerdings noch vermietet, an Gastarbeiter, die in der Region tätig waren und an Personen mit niedrigem Einkommen. Rund 20 Personen waren zum Zeitpunkt des Feuers im Gebäude, alle konnten sich damals unversehrt ins Freie retten.

Zwischen der Frau und einem der Bewohner war es zum Streit gekommen. Zwei Tage vor dem Vollbrand hatte ihr der Mann zu verstehen gegeben, dass sie das Gebäude verlassen müsse. Bereits da verursachte sie im Gebäude ein Feuer, indem sie eine Matratze in der Küche in Brand gesteckt hatte. Damals ging die Sache noch glimpflich aus.

Am 23. Juni 2018 dann – die Frau war mittlerweile mit einem Hausverbot belegt worden – kam es erneut zu einer Auseinandersetzung, diesmal mit weitaus gravierenderen Folgen. Die Frau zündete einen Vorhang im grossen Saal des ehemaligen Restaurants an, von da griff das Feuer um sich.