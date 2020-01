Fahrleitungsstörung im Wankdorf behoben

Ein kräftiger Windstoss hat am Dienstagvormittag gegen 10.10 Uhr zwischen Zollikofen und dem Löchliguet eine Blache in die Fahrleitung geweht. Bis die Störung um 10.45 Uhr behoben war, konnte die Bahnstrecke zwischen Zollikofen und Bern-Wankdorf nur eingeschränkt befahren werden, was gemäss den SBB zu «meist kürzeren» Verspätungen geführt hat. Mittlerweile verkehren die Züge wieder fahrplanmässig.