Einen Schritt weiter im Zentrum

Ohne Wenn und Aber sagte es Ja zu neuen Vorschriften, die eine «zeitgemässe Überbauung» ermöglichen sollen, so Emanuel Zloczwoer für die vorberatende Kommission. 55 Wohnungen sind auf der Parzelle geplant, die in Sichtweite des Gebäudekomplexes mit Migros und Coop am Turbenweg liegt.

Das letzte Wort haben die Stimmbürger an der Urne. Die Vorschriften werden Teil eines grösseren Pakets neuer Bauvorschriften sein.