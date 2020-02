Ein Schwerverletzter nach Unfall mit Lastwagen

Am Dienstagmittag ist es auf der Autobahn A5 bei Biel zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei ein Auto und dahinter ein Lastwagen im Büttenbergtunnel in Richtung Verzweigung Bözingenfeld gefahren, als der Lastwagen aus nicht bekannten Gründen in das Heck des vorausfahrenden Autos prallte. Dieses wurde durch die Kollision deformiert und weggeschoben.