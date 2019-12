Dieses Festival trotzt allen Trends

Andere Zeiten

Das Festival ist zur Tradition geworden, die Feierei aber gleichzeitig zu einem harten Business. Das spüren sie in Schwarzenburg. Früher kamen an einem Abend regelmässig an die 1000 Leute. Heute sind es weniger. Die Partygänger pendeln nicht nur für die Arbeit in die Stadt, sondern auch fürs Feiern ins Bierhübeli oder auf die Schütz. Die Konkurrenz sei grösser, professioneller, zahlreicher, sagt Jost.

Auch das Verhalten der Kundschaft hat sich verändert – die Leute haben früher deutlich mehr getrunken. Heute rechnet das OK mit 26 Franken, die ein Gast im Schnitt für Getränke ausgibt. Die Ticketpreise versucht man so tief wie möglich zu halten. Der teuerste Eintritt kostet 37 Franken. Die bescheidenen finanziellen Möglichkeiten wiederum engen Josts Spielraum ein, wenn es ums Buchen von Künstlerinnen und Künstlern geht.

«Polo Hofers Gage vor 20 Jahren war in etwa so hoch wie die heutigen Kosten für das Catering.»Adrian Jost

Hinzu kommen Managements, die ihre Klienten nicht in Mehrzweckhallen spielen sehen wollen. «Polo Hofers Gage vor 20 Jahren war in etwa so hoch wie die heutigen Kosten für das Catering.» Er will das nicht als Kritik verstanden wissen. Und jene, die auch heute noch in Schwarzenburg spielten, die wüssten, dass hier alles etwas einfacher sei. «Dafür sind wir dankbar.»

«Dürebiisse»

Die ersten Abende liefen durchzogen. Zwischen 400 und 500 Eintritte verzeichneten die Organisatoren. Es «harzt» laut Jost. Aber offenbar hat auch die Konkurrenz in diesen Tagen Mühe. «Viele lassen das Jahr heuer offenbar gemütlich ausplampen.» In Schwarzenburg wollen sie trotz der Schwierigkeiten weitermachen. Wie lange es das Fest noch in dieser Form gibt? Schwierig zu sagen. Jost wird «dürebiisse». Denn: «Ein Jahr aussetzen? Das wäre der Tod!»

Die Schwarzenburger Altjahrswoche ist anders, man könnte sagen: Kult. Auch weil sie ein Gemeinschaftsprojekt von Leuten aus der Region für die Region ist. Und weil es noch immer Künstlerinnen gibt, die nach ihrem Gig in der Küche aushelfen und abwaschen. Oder mitten in der Nacht auf den Tischen tanzen – man munkelt, auch mal mit Adrian Jost zusammen.