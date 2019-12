Die Grünen und die Mitte fühlen sich übergangen

Und genau an diesem zweiten Punkt stören sich die beiden Fraktionen des Könizer Parlaments. Nicht weil sie das 64-Millionen-Projekt grundsätzlich ablehnen, wie sie in ihrer gestrigen Mitteilung betonen, man stehe im Gegenteil «vollumfänglich zur Verlängerung der Tramlinie». Aber: Man fordere «eine Plan­anpassung, die den tatsächlichen Bedürfnissen entspricht und finanziell tragbar ist».

Damit spielen sie auf einen Vorstoss an, den sie Anfang November knapp durchs Parlament gebracht haben. Er verpflichtet den Gemeinderat, dafür zu sorgen, dass auf der verlängerten Linie künftig Trams mit zwei Führerständen unterwegs sind. Die teure Wendeschlaufe auf der grünen Balsigermatte, wie sie das offizielle Projekt vorsieht, würde sich erübrigen.

Vor zwei Wochen doppelten die Fraktionen mit einem weiteren Vorstoss nach. Darin fordern sie, dass das Tram etappiert und vorerst nur bis zum Kreisel Lindenweg gebaut wird – und bekommen nun mit, so der unterschwellige Vorwurf, dass der Gemeinderat weitermacht, also ob nichts passiert wäre.

Das gestrige Communiqué spart jedenfalls nicht mit Vorwürfen. Mit seinem Ja zum Vertrag habe der Gemeinderat «offenbar kurzerhand beschlossen, den klaren Auftrag des Parlaments zu ignorieren und es somit schlicht zu leugnen», heisst es an einer Stelle. Und an einer anderen: «Durch das Schaffen vollendeter Tatsachen setzt der Gemeinderat hier auf Powerplay statt auf Dialog und Debatte.»

Burren kontert

Diesen Vorwurf will Christian Burren (SVP) als zuständiger Gemeinderat so nicht im Raum stehen lassen. Er sei nicht bekannt dafür, dass er das gute Verhältnis zum Parlament leichtfertig aufs Spiel setze, erklärt er ganz allgemein. Und in der Sache selber: Der Entscheid sei ihm und seinen Kollegen nicht leichtgefallen. Der Gemeinderat habe abwägen müssen, ob er den Vorstoss des Parlaments oder das Ja der Bevölkerung an der Urne höher gewichte, und er habe sich für Letzteres entschieden. Zumal der Kanton einmal mehr in aller Deutlichkeit klargemacht habe: Wenn Köniz vom offiziellen Projekt abweiche, beginne die Planung von vorn.

Das mochte Burren nicht riskieren, wie er sagt. «Wir haben einen Auftrag des Volkes. Ich will das Tram nach Kleinwabern endlich realisieren.»