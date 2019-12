Der letzte Tag im Tearoom

Marianne Heinlein nimmt an einem Tischchen in ihrem Tearoom Platz und lächelt. Genau hier, auf dieser Bank, habe sie jeweils gesessen, Verena Gnägi, die Gattin des langjährigen Berner SVP-Bundesrats. «Sie kam jeden Tag und meldete sich ab, wenn sie verhindert war.» Blieb sie aus, ohne etwas gesagt zu haben, gab das Anlass zu Sorge. «Ich rief sie an, und wenn niemand ans Telefon ging, schaute ich persönlich nach.» So, fährt Marianne Heinlein fort, habe sie es mit vielen Stammgästen gehalten.