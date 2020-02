Der lange Weg zur Piazza

Aber: Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiss, sondern viele Grautöne. Soll das Land verkauft oder im Baurecht abgegeben werden? Soll oberirdisch parkiert oder eine Einstellhalle gebaut werden? Soll man anstelle des privaten Investors doch lieber mit der Burgergemeinde zusammenarbeiten? «Sie werden feststellen, dass zum heutigen Zeitpunkt nicht alle Fragen bis ins letzte Detail geklärt sind», steht im Gemeindeblatt.

Eine emotionale Sache

Und jetzt? Vor acht Jahren wollte niemand Geld in einen neuen Dorfplatz investieren. Nun sieht es laut Hans-Martin Oetiker anders aus. «Die Mitwirkung zeigte, dass die Mehrheit eine Neugestaltung des Areals begrüssen würde.» Es könnte also konkret werden. Doch wann? Schritt für Schritt wolle man nun vorwärtsgehen. Es sei ein konkretes Angebot eines Investors da, man könne sich Zeit lassen. Nume nid gschprängt heisst das auf gut Berndeutsch.

Immerhin: Im Januar (2020) wurden die Abrissgesuche für die baufälligen Gebäude im Amtsanzeiger publiziert. Die Frist verstrich ohne Einsprachen. Man kann also loslegen. Könnte. Das marode Schlachthaus wird tatsächlich noch in diesem Jahr das Zeitliche segnen. Im Verlauf der nächsten zwei bis drei Jahre folgen gestaffelt die anderen Objekte. «So was ist immer auch emotional», so der Gemeindepräsident. Man wolle den Leuten genug Zeit lassen, mit der neuen Situation zurechtzukommen.

Ein leerer Platz also. Bereit für frischen Wind. Am Schluss werden die Kappeler das letzte Wort haben. Den Volksentscheid zu einem konkreten Projekt werden sie an einer Gemeindeversammlung fällen. Wann könnte das ­Geschäft auf der Traktandenliste landen? Gemeindepräsident ­Oetiker sagt: «Wir sprechen hier von einer Langzeitplanung. Zeit ist kein primärer Faktor.»