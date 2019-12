Sicher, der nächste Samstag wird ein tiefer Einschnitt in der Geschichte seiner Firma sein. Zum letzten Mal wird am Abend ein Postauto der Lengacher AG in die Einstellhalle in Wichtrach zurückkehren, und dann verschwinden die gelben Busse aus der Region. Unfreiwillig, doch Firmenchef Ueli Lengacher blickt dem schicksalhaften Tag trotzdem einigermassen entspannt entgegen. Zu lange lag rund um das Busnetz im Raum Wichtrach-Münsingen so vieles in der Schwebe, zu lange war offen, wer denn nun die insgesamt sechs Linien längerfristig übernehmen würde.