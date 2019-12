Das Meer lässt ihn nicht mehr los

22 Jahre alt ist Walter Zürcher, als er im Sommer 1978 in der Normandie, im Hafen von Dieppe, ankommt. Vor ihm liegt die MS Favorita, ein Hochseefrachter, 150 Meter lang. Zum ersten Mal in seinem Leben sieht Zürcher ein Hochseeschiff – und ist fasziniert. «Obwohl die Favorita vergleichsweise klein war», sagt der heute 63-Jährige und lacht. Er serviert Kaffee und Kekse von Kambly – «mein Heimatort ist Trubschachen» – in seinem Wohnzimmer in Herbligen. Die Erinnerung liegt über 40 Jahre zurück, doch losgelassen hat sie Walter Zürcher nie.