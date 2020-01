Das Berner Dorf der Spitzensportler

Den Januar 2020 wird Dominic Stricker wohl nie vergessen. Anfang Monat reiste der Berner mit zwei weiteren Schweizer Talenten auf Einladung Roger Federers nach Dubai und trainierte mit dem achtmaligen Wimbledon-Sieger während neun Tagen.

Und nun trumpft er am Australian Open auf. In der Nacht auf Freitag spielt der 17-Jährige gegen den an Nummer 1 gesetzten Franzosen Harold Mayot um den Einzug in seinen ersten Halbfinal an einem Junioren-Grand-Slam-Turnier. Unter den letzten vier steht der Linkshänder bereits im Doppel, wo er an der Seite seines Landsmanns Jerome Kym antritt.