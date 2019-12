Burgergemeinde Bern und Haco Gümligen wollen Land tauschen

Ebenfalls Ja sagte das Burgervolk zum Kauf eines Grundstücks an der Gümliger Dorfstrasse, westlich des Bahnhofs. Es gehört heute der Haco AG. Die Burgergemeinde Bern geht davon aus, dass dieses Grundstück im Rahmen einer Zonenplanänderung eine bedeutende Aufwertung erfährt.

Voraussichtlich im Februar 2020 entscheidet das Stimmvolk der Gemeinde Muri, zu der Gümligen gehört, nach Angaben der Bernburger über die Zonenplanänderung. 10,6 Millionen Franken zahlen die Bernburger der Firma Haco, wenn das Muriger Volk Ja sagt, und 4,9 Millionen Franken, wenn der Zonenplan nicht geändert wird.

Genehmigt wurde an der Urne auch die Gesamtsanierung von zwei Wohn- und Gewerbehäusern in der Berner Altstadt, an der Kramgasse 59 und der Münstergasse 54. Zudem kann die Burgergemeinde das ehemalige Burgerliche Wohnheim am Berner Melchenbühlweg sanieren.

Auf diesem Gelände hinter den Zentrum Paul Klee wird nach der Sanierung und einigen Anpassungen die Christophorus-Schule Bern einziehen, wie die Burgerkanzlei schreibt. Diese heilpädagogische Tagesschule muss laut Burgergemeinde ihre heutigen Räumlichkeiten im Schulhaus Rothus in Ostermundigen spätestens im Sommer 2023 verlassen.