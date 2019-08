Zweite Bauphase eingeläutet

Halbzeit beim Bau des Sicherheitsstollens beim Leissigentunnel. Die erste Hälfte des Stollens konnte wie geplant Mitte Juni ausgebrochen werden. Jetzt startet die zweite Hälfte des Stollenbaus.

«Der Vortrieb der zweiten Stollenhälfte erfolgt wie bisher von Osten her Richtung Westportal an der Krattigstrasse, wo zurzeit auch diverse Vorarbeiten für den Bau des Westportals stattfinden», sagt Mark Siegenthaler, Sprecher des Bundesamtes für Strassen. Bis Ende Jahr werden die Baugrube und ein kurzer Gegenvortrieb erstellt. Wie bei der ersten Stollenhälfte sei der Sprengvortrieb mit Erschütterungen der Umgebung verbunden, so Siegenthaler.