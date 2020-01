Zwei Europacup-Rennen am Hasliberg

Das Skirennzentrum Hasliberg springt für Melchsee-Frutt ein und führt am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Januar, zwei Europacup-Slaloms der Damen durch. «Aufgrund der schwierigen Schneeverhältnisse war die FIS auf der Suche nach einem Ersatzaustragungsort für die in Melchsee-Frutt geplanten Rennen», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung.