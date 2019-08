Zugstrecke Frutigen - Spiez wieder offen

Wie der Bahnverkehrsinformationsdienst der SBB meldete, war der Zugverkehr zwischen Mülenen und Spiez ab 13.30 Uhr unterbrochen. Reisenden von Brig in Richtung Bern, Olten, Basel oder Zürich beziehungsweise in umgekehrter Richtung wurde geraten, den Umweg via Lausanne zu machen. Auch Ersatzbusse kamen zum Einsatz. Am späten Donnerstagnachmittag wurde die Strecke wieder freigegeben.