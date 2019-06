X-Alps: Mit Vollgas durch das Berner Oberland

Nachdem Spitzenreiter Christian «Chrigel» Maurer am Mittwochabend gerade noch mit dem allerletzten Thermikschlauch das Unmögliche geschafft hat, auf dem 3060 Meter hohen Gletscherplateau des Titlis zu landen, stand der Donnerstag ganz im Zeichen von endlos langen Fussmärschen, allenfalls zwischendurch gewürzt durch einen kurzen Gleitflug von irgend einer Anhöhe oder einem Berg.

Der hartnäckigste Verfolger von Chrigel Maurer, der 25-jährige Maxime Pinot stieg am Donnerstagmorgen von Erstfeld über 2000 Höhenmeter zum Wendepunkt Titlis auf, wovon fast 1000 Meter durch teilweise knietiefen Restschnee. Entsprechend gezeichnet unterschrieb der Franzose denn dort die Kontrolltafel. Nach zwei Stunden der Warterei gelang ihm dann im Schneetreiben und durch eine kleine Nebellücke der Start vom Titlis, um später in Innertkirchen zu landen.

Auf Grund des offenen Luftraumes des Militärflugplatzes Meiringen durfte er nicht weiter westlich fliegen. Also ging es für den Savoier zu Fuss weiter durch das Reichenbachtal und weiter nach Grindelwald. Einzige Hoffnung für Pinot ist, dass bald französischer Boden betreten wird und er dann im Schlussteil einen Heimvorteil haben wird. Allerdings kennt sich auch Chrigel Maurer nach fünf X-Alps-Siegen in den Savoier und maritimen Alpen bestens aus.

Nur 35 Kilometer - aber fast ein Tag

Fast 24 Stunden zuvor legte der führende Frutiger Chrigel Maurer exakt die selbe Strecke zurück, und am Donnerstagmorgen passierte er bereits den Wendepunkt Eiger, von wo aus er via Grütschalp, Soustal und Frutigen weiter nach Westen vorstiess. Bis zum Donnerstagabend erreicht der 36-jährige fünffache X-Alps-Champion nun via Adelboden und Lenk die Region Saanenland.

Er beabsichtigt über den Col du Pillon ins Waadtland zu gelangen und von dort weiter zum Wendepunkt Mont Blanc. Sein Vorsprung auf Maxime Pinot beträgt rund 35 Kilometer. Das ist auf den ersten Blick zwar nicht viel - gerade mal eine Flugstunde mit dem Gleitschirm. Zu Fuss und mit dem ausgesprochen schweren Gelände der Alpen macht dieser Vorsprung jedoch fast einen Tag aus.