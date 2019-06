Wird aus dem Feuerwehrmagazin eine fantasievolle Erlebniswelt?

Das ehemalige Feuerwehrmagazin in Saanen hat seinen Dienst getan. Der Löschzug Saanen ist in das neue, zentrale Feuerwehrmagazin in Gstaad umgezogen, das ausrangierte Feuerwehrmagazin (Baujahr 1941) deswegen aber nicht gestorben. Im Gegenteil: Durch seine attraktive Lage am Dorfeingang gibt es gute Gründe, dieses wieder flottzumachen und einer neuen Bestimmung zuzuführen.