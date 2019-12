«Wir tauchen ab und räumen auf»

«Insgesamt sind wir heute 95 Freiwillige, viel mehr als erwartet und alle sehr motiviert», freute sich Studer. Er teilte den Hilfskräften ihren jeweiligen Einsatzort rings um den Brienzersee zu. Auch der Regattaclub Interlaken machte mit. Die Taucher fuhren mit Booten hinaus und sammelten Abfälle in Ufernähe an Orten, wo sich jeweils viele Leute aufhalten. Wie gross die Ausbeute sein werde, lasse sich schwer schätzen. «Grundsätzlich soll der Brienzersee ja der sauberste See der Schweiz sein», so Studer.

Umweltsünden unter Wasser

Etwa 30 Taucherinnen und Taucher des gemeinnützigen Vereins Abfalltaucher Schweiz wagten sich in isolierenden Trockenanzügen in das eisige Nass und suchten in etwa fünf bis zehn Metern Tiefe in Ufernähe. So etwa Sandra Adlesgruber (42) aus Meilen ZH: «Beim ersten Mal Einsteigen ist es schon frisch, aber man nimmt es in Kauf. Irgendwann spürt man die Kälte dann gar nicht mehr.»

Adlesgruber taucht seit einem Jahr bei den Abfalltauchern und hat schon vieles gesehen: «Unter der Wasseroberfläche sieht es oft schlimm aus. Am meisten finden wir Dosen und Flaschen, aber auch Handys, Pistolen oder Microscooter.» Auf der Website der Abfalltaucher heisst es: «Die Schweizer Gewässer sind ein hochsensibles Ökosystem und liegen uns am Herzen. Abfälle jeglicher Art schaden nicht nur dem Ökosystem und den Lebewesen unter Wasser, sondern auch dem Menschen.»

Diesen Abfall fischten die Helferinnen und Helfer aus dem Brienzersee. Bild: PD

Etwa 800 Kilo Abfall

«Es ist wirklich allerhöchste Zeit, etwas für die Umwelt zu tun», fand Taucher Rico Strebel aus Muri im Aargau. Er war diesmal als Allrounder an Land im Hilfseinsatz und machte von der Aktion Drohnenaufnahmen. Strebel: «Bei meinem letzten Taucheinsatz in Luzern fanden wir viel Elektroschrott, aber auch Pfannen, Töpfe und sogar Eheringe.

Mir scheint, dass beim Littering oftmals Alkohol oder Wut im Spiel ist.» Der Trend gehe dahin, immer mehr Leute dazu zu bringen, etwas für die Umwelt zu tun. Wie Organisator Marc Studer mitteilte, wurden am Samstag insgesamt etwa 800 Kilo Abfall gesammelt.