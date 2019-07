«Wir haben es gerne lustig»

16. internationales Gauklerfest in Interlaken 26.–28. Juli in der Rosenstrasse

Andy Girouxbietet gemäss Veranstalter «eine unglaublich dynamische und unterhaltsame Show, bei der man immer weiss, was als Nächstes passieren wird». Diese Show sei von allen Ländern auf der

ganzen Welt inspiriert, in denen Giroux die Gelegenheit hatte, aufzutreten. Er kombiniert Jonglieren, Handstände und hochklassiges akrobatisches Cyr-Rad (Riesen-Hula-Hoop).

Das Duo Lookyist ein Barkeeper und eine Kellnerin mit einer mobilen Bar, die vom Ruhm in der Zirkuswelt träumen. «Zusammen mixen sie ihre coolsten Tricks mit scharfem Humor», so der Veranstalter, «um die Liebe des Publikums zu gewinnen.» Das Duo präsentiere in einer rasanten akrobatischen Komödie originelle, atemberaubende Zirkustricks, die man noch nie gesehen habe.

Hoopelaï dreht ihre Reifen mit schwindelerregender Bewegung. Dabei, so die Medienmitteilung, «entführt diese Grand Lady in ein Universum voller Kunststücke mit einer beeindruckenden und berührenden Einfachheit». Hoopelaï sei «eine romantische Komödie, die die Herzen erwärmt».

Witty Lookbestehen aus dem Einrad-Weltmeister Daiki und dem akrobatischen Clown Cheeky.

Zusammen, so lobt der Veranstalter, «trumpfen sie auf mit einer wahnsinnig talent- und humorvollen Einrad- und Akrobatik-Show». Ihre originelle Vorstellung werde von Leuten auf der ganzen Welt geliebt. Das Publikum ist aufgerufen, in ihre akrobatische Welt auf einem Rad einzutauchen.

Funnykito ist gemäss Mitteilung «eine hinreissende, zauberhafte Magie- & Illusions-Show» von und mit dem brasilianischen Künstler Dan Marques. Die Show habe ihr Publikum schon auf der ganzen Welt zum Lachen gebracht und sei innerhalb von 12 Jahren in mehr als 45 Ländern auf 5 Kontinenten gespielt worden und habe schon acht internationale Preise gewonnen. (pd/aka)

Zum Abschluss der diesjährigen Ausgabe wartet das Sommerkino heute mit einem Drama auf. In «Three Billboards» wird die Geschichte einer Frau erzählt, die den Mord an ihrer Tochter nicht verkraftet. Sie mietet Werbeschilder, um mit prägnanten Botschaften die Polizeiarbeit voranzutreiben. Dies sorgt jedoch für Unruhe in der Stadt. Ein Film, der mal tragisch, mal humoristisch überzeugt und zugleich das Herz anspricht.

Filmbeginn: 21.15 Uhr, bei jeder Witterung. Deutsch, 115 Minuten.

