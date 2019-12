«Wir fanden immer einen Konsens»

Noch ist nicht alles verloren

«Zum Glück betrachteten wir die Steuereinnahmen durch den Betrieb der Rigips im Budget immer als Supplement», relativiert der 48-Jährige den unverhofften Rückzug des von weither durch die Eingriffe in der Landschaft sichtbaren Betriebes. «So trifft uns der Wegfall des Geldes weniger. Die vielen Sitzungsstunden für eine neue Zufahrt hätten wir uns aber ersparen können.»

Noch sei eine Nutzung der bestehenden Anlagen durch den neuen Inhaber offen, so etwa die Erweiterung Süd, sagt er nicht ganz hoffnungslos. Und präzisiert: «Obwohl im Mai mit dem Abbau Schluss ist, renaturiert und zurückgebaut muss so oder so werden.»

Im Auftrag der Öffentlichkeit

«Waren wir uns in den Räten auch nicht immer einig», schaut Christian Kummer auf seine 13 Jahre im Rat zurück, «blieben wir dabei doch stets sachlich und kameradschaftlich und fanden immer einen Konsens im Auftrag der Öffentlichkeit, für die wir gemeinsam tätig waren.»

Als eine der grössten Herausforderung für das Gemeinwesen empfindet er die schwindende Bereitschaft, diese Aufgaben zu übernehmen, was zumindest das Nachdenken über bessere Entschädigung bedinge. Eine diesbezügliche Entlastung durch Gemeindefusionen sieht er weniger.

Die Zusammenarbeit mit Aeschi sei bereits sehr gut, von der Sekundarschule bis zur gemeinsamen und damit schlagkräftigen und professionellen Feuerwehr. Abschliessend folgert er: «Wir kommen wohl nicht um angepasste Strukturen herum, doch niemand weiss, was in 30 Jahren ist.» Selbst sei er bereit, sich in Kommissionen oder im Rahmen anderer freiwilliger Einsätze zur Verfügung zu stellen.

So verspricht er: «Ich werde an Gemeindeversammlungen auch künftig teilnehmen, mich aber in nächster Zeit nicht mehr in die zu behandelnden Geschäfte einmischen.»