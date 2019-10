Wie viel Wasser ist für die Archiv-Rettung nötig?

Pionier der Klimaforschung

Die Forschung am Faulenseemoos, die Max Welten 1952 in der «National-Zeitung» beschrieben hat, ist aktueller denn je. Am Dienstag erklärte der Berner Paläobotanik-Professor Willy Tinner, wie sich an den Blütenpollen im jahreszeitlich geschichteten Sediment des tiefen Moors die Entwicklung der regionalen Vegetation seit der letzten Eiszeit ablesen lässt.

So sehen die Forschenden zum Beispiel, wie die Kelten in der Eisenzeit Wald gerodet und Getreide angebaut haben. Und sie sehen, wie der Wald lange vor den ersten menschlichen Eingriffen auf Klimaveränderungen reagierte. «So können wir sagen, welche Bäume das natürliche Potenzial haben, mit der Klimaerwärmung zurechtzukommen.»

Die Bedeutung des Faulenseemooses für die Klimaforschung ist umso grösser, weil man weltweit nur sehr wenige Orte kennt, an denen die Sedimente über viele Tausend Jahre so geschichtet sind, dass sich die Jahre an einem Bohrkern abzählen lassen wie die Jahrringe am Querschnitt eines Baumstamms.

Daneben ist das Faulenseemoos auch wissenschaftsgeschichtlich von Bedeutung. Denn hier konnte Max Welten in den 1930er-Jahren mit seinen Pollenanalysen erstmals überhaupt zeigen, dass es sich bei diesen Sedimentschichten um ein Klimaarchiv handelt und wie die Abfolge von Winter- und Sommerschichten zu lesen ist. Zudem konnte er als Erster den Polleneintrag (Flux) berechnen.