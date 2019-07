Wie sich die Aare vom Gletscherbach zum Fluss mausert

Das alte Klischee, in der Schweiz gebe es keine Bodenschätze, wird im Grimselgebiet deutlich ­widerlegt. Wasser in Hülle und Fülle sowie satte Höhendiffe­renzen gibt es hier, wohin man blickt. Die Gegend gilt als Wasserschloss der Schweiz. Seit bald 100 Jahren wird diese Gegebenheit für die Stromproduktion genutzt, und zwar in grossem Stil: Die Kraftwerke Oberhasli versorgen eine Million Haushalte mit elektrischer Energie. Mehrere grosse Stromleitungen durch­ziehen das Haslital und verbinden den wilden Osten des Kantons Bern auch energetisch mit Europa.

Das Wasser tobt sich unterirdisch aus

Die Stromwirtschaft drückt der Landschaft einen diskreten, doch eindeutig wahrnehmbaren Stempel auf: Bäche werden von einem Seitental zum anderen umgeleitet, und wilde Wasser werden zu Seen gestaut, unter dem Boden stürzen die Fluten auf mächtige Turbinen, während oberirdisch zahme Restwasser durch etwas zu gross geschneiderte Bach­bette strömen.

Eines davon ist die Aare. Den Kraftwerksbe­trieben ist zugutezuhalten, dass sie dem Bergbach deutlich mehr ­Volumen zugestehen, als vor­geschrieben wäre. Es ist somit kein Alibiwässerchen, das gegen Innertkirchen fliesst. Doch den bisweilen ungestümen, ja wilden Charakter, den die Aare hier eigentlich hätte, muss man sich eher denken – er tobt sich in den unterirdischen Druckrohren aus.

In Guttannen ist der Kanton Bern am dünnsten besiedelt. Gut 300 Einwohner zählt die Gemeinde, und über 200 Quadratkilometer misst ihre Fläche – fast so viel wie der ganze Kanton Zug.

Der grösste Teil dieses Gebiets ist Hochgebirge mit ausgedehnten Gletschern und den höchsten Gipfeln der Berner Alpen. Bis zur Blindlaui verläuft die Wanderroute fast ebenen Wegs, dann fällt sie in mehreren Kehren zur jungen Aare ab. Der von schönen Trockensteinmauern gesäumte Abschnitt verläuft auf der ursprünglichen Route des alten Grimsel-Passwegs. Auf der Höhe des seitlich einmündenden Spreitgrabens hat sich das Flussbett in den letzten Jahren aufgrund mehrerer Murgänge deutlich erhöht.

Unterwegs auf dem alten Saumweg

Weiter unten im Gebiet Stocki verläuft die Route über einen besonders schönen und ausgezeichnet erhaltenen Abschnitt des alten Saumwegs. Die Passage der Sprengfluh ­wurde im 18. Jahrhundert aus der Felswand gesprengt. Der nachfolgende Abschnitt des historischen Strassenkörpers ist praktisch vollkommen mit Gras überwachsen, doch noch immer mit Randsteinen begrenzt.

Über die Innere und die ­Äussere Urweid geht es nach Innertkirchen. Unterhalb des Dorfs wächst die Aare auf wundersame Weise an, denn hier werden dem Restwasser die Fluten zugeführt, die eben noch die Turbinen antrieben. Nun kann die Aare ihren Charakter erstmals voll entfalten: Sie zeigt sich nicht mehr als Gletscherbach, sondern als veritabler Fluss.

Die maximale Enge in der Aareschlucht

Und gleich steht ihr der wohl aufregendste Abschnitt ihrer langen Reise ins Meer bevor: Zwischen senkrechten, bis zu 200 Metern hohen Felswänden kämpft sie sich durch den Felsriegel des Kirchet nach Meiringen. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ist die Aareschlucht mit einem Steg erschlossen. Anfänglich erscheint sie noch als breites Tal, doch dann verschlankt sich der Einschnitt immer mehr.

Bei der Grossen Enge sind sich die ausgeschliffenen Wände schon bedrohlich nahe gerückt; von oben dringt nur noch wenig Tageslicht herunter. Die Steigerung folgt bei der Kleinen Enge: Der Durchgang ist nur noch gerade einen Meter breit. Mattes Licht und dumpfe Feuchte sorgen für eine geradezu gespenstische Atmosphäre. Umso blendender ist der Sonnenschein auf dem letzten Teilstück der Wanderung, das zum Bahnhof Meiringen führt.