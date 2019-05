Weiter unterwegs zur Selbstständigkeit

Seit Pro Senectute Schweiz erklärt hat, die Führung von Heimen – eine Berner Spezialität – gehöre nicht mehr zu ihrem Kerngeschäft, bereiten die örtlichen Vereine neue Trägerschaften für ihre Heime vor.

«Auch die neuen Träger werden nicht profitorientiert arbeiten», erklärte Präsident Hans Nyffenegger den Gemeindedelegierten und Mitgliedern von Pro Senectute Region Interlaken an der Versammlung vom Freitag im Heim Rosenau.

Abgesehen vom Namen der Trägerschaft werde sich deshalb für die Heime Rosenau in Matten und Birgli in Brienz in der Praxis nicht viel ändern. Auch die gute Zusammenarbeit – die etwa gemeinsame Einkäufe ermöglicht – werden die bisherigen Pro-Senectute-Heime im Oberland weiterführen.