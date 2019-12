Was steckt hinter dem besten Apfelsaft des Kantons?

«Zum ersten Mal erzielten wir 2007 an einem gesamtschweizerischen Qualitätswettbewerb in Luzern für unseren Süssmost Silber», erinnern sich Therese und Martin Peter, die in der fünften Generation auf dem 17 Hektaren umfassenden Landwirtschaftsbetrieb ihrer Leidenschaft frönen.