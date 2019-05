Von der Zukunft der Bergbauernfamilien

Wie die 100-jährige Bergbauernschule, die einst in Brienz gegründet wurde, heute aussieht, konnten Interessierte am Samstag erleben. Heute heisst sie Inforama Berner Oberland und ist in Hondrich.

Der ganze Betrieb konnte, geführt mit einem Wissensquiz, besichtigt werden. Zum Auftakt gab es ein Podiumsgespräch, geleitet von SRF-Redaktorin und -Moderatorin Sonja Hasler, die es heiter und persönlich anging.

Ihre Interviews begann sie mit dem überraschendsten Gesprächsteilnehmer, mit Christoph Sauser, dem weltmeisterlichen Mountainbiker aus Sigriswil. Er hat als Bub auf dem Landwirtschaftsbetrieb seines Onkels geholfen, ist mittlerweile auch Kaffeeröster in Leysin und vermarktet seinen Horizonte Coffee.